Calcio Serie D: Casale pareggia al “Palli” contro il Pont Donnaz, l’Hsl Derthona cade a Legnano

Alessandria – Mercoledì non troppo esaltante per le compagini alessandrine impegnate nel turno infrasettimanale del campionato di calcio di Serie D Girone A. Il Casale, al “Palli”, ha impattato per 1-1 contro i valdostani del Pont Donnaz Hone Arnad, terza forza del campionato. Alla rete di Coccolo arrivata al 21’ del primo tempo ha risposto il pareggio di Tanasa, 6’ più tardi, su calcio di rigore per gli Arancioni. Nella ripresa il match non ha offerto episodi degni di nota fino ad un triplice fischio che non ha smosso più di tanto la classifica delle due squadre con il Casale che resta nelle parti basse della classifica, adesso a 31 punti, e il Pont Donnaz sempre terzo a quota 56, dietro a Castellanzese e Gozzano.

Male l’Hsl Derthona che ha perso per 2-0, in trasferta, contro il Legnano. I Leoncelli, reduci dalla bella e convincente vittoria casalinga contro l’Arconatese di domenica scorsa, hanno dunque subito la prima sconfitta dell’era Zichella. I Lilla lombardi sono andati a segno con Gasparri al 31’ del primo tempo, bravo a reagire d’istinto dopo la torre di un compagno sul primo palo, e poi nella ripresa, 26’, con il colpo di testa vincente di Brusa, su calco d’angolo. Da segnalare, poco prima del raddoppio del Legnano, le proteste del Derthona per un tocco di mano in area di un giocatore dei lombardi. L’arbitro ha lasciato, però, correre e non ha assegnato il rigore.

In classifica il Derthona resta fermo a 32 punti, poco sopra la zona playout, mentre il Legnano sale a 41.