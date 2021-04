Calcio Serie D: causa Covid rinviato il match del Casale del 18 aprile in casa dell’Imperia

Casale Monferrato – Prosegue il campionato “a singhiozzo” del Casale Fbc. Il match dei Nerostellati in programma domenica 18 aprile in casa dell’Imperia, valevole per l’11° giornata di ritorno del campionato di Serie D Girone A, è stato infatti rinviato. La causa la positività riscontrata in alcuni giocatori del club ligure. Non è stata ancora fissata la data del recupero: il Casale tornerà il campo il 25 aprile a Varese e il 28 aprile in casa con il Derthona, nel periodo in cui tutta la D si fermerà per dare spazio agli incontri in arretrato. Il girone A ricomincerà il 5 maggio.