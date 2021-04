Cerutti e Freudenberg: quale futuro per le due storiche aziende monferrine? Convocato oggi un tavolo di crisi nel cortile del Comune di Casale

Casale Monferrato – Sul futuro, ad oggi assolutamente incerto, della Cerutti e della Freudenberg, due aziende storiche del Monferrato casalese, si scriverà un’altra pagina. Alle 18, nel cortile del Comune di Casale, sarà convocato un tavolo di crisi con l’obiettivo, sulla carta, di mettere insieme le forze per affrontare una situazione sempre più critica dal punto di vista occupazionale.

La Cerutti è in liquidazione e stamane, nella sede di via Adam, tramite uno schermo si terrà un incontro, da remoto, coi tecnici della Regione Piemonte per avere informazioni e valutare la fattibilità di una cooperativa che sarebbe stata proposta dai lavoratori stessi nel corso delle ultime assemblee. Ma davvero gli operai della Cerutti vogliono fare questo passo? Una cooperativa per poter continuare a lavorare? Probabile che dietro tutto questo ci siano i sindacati che avrebbero “spinto” i lavoratori a proporre quest’idea. Sul futuro della Cerutti, ad ogni modo, si addensano dense nubi. Non si sa ancora, infatti, quale sarà il futuro dei 255 lavoratori della storica azienda produttrice di rotative da stampa. Ad inizio aprile era arrivata la notizia, dall’avvocato Adelio Riva della curatela di Vercelli, della cassa integrazione “Covid” per un mese circa. Quindi si arriverà al 3 maggio, data ultima in cui potere presentare offerte per la newco Gruppo Cerutti srl. E se nessuno si farà avanti come è facile prevedere, quale sarà il futuro per l’azienda monferrina? Molto probabilmente la chiusura e un destino incerto per i suoi più di duecento dipendenti.

Altra azienda che potrebbe seriamente sparire dal Monferrato casalese per trasferirsi nel Nord Est, in Veneto, è la Freudenberg, ex Framar, di Mombello Monferrato, specializzata nella produzione di articoli per la casa. I vertici aziendali hanno, infatti, comunicato circa due mesi fa l’intenzione di un trasferimento dello stabilimento a Monselice, in provincia di Padova.

Nel tavolo di crisi in programma oggi il sindaco di Casale, Federico Riboldi, su sollecitazione di lavoratori, sindacati e forze politiche, ha convocato i soci dell’Agenzia di Sviluppo Aleramo, presieduta da Paolo Secco, che con il Comune organizza il vertice, Confindustria, sindacati confederali e organizzazioni sindacali dei metalmeccanici, oltre ai capigruppo consiliari.

Nel corso dell’incontro di oggi pomeriggio l’Agenzia di sviluppo Aleramo, fra i vari argomenti, illustrerà anche anche le possibilità offerte dalla riduzione del 35% del costo dei terreni a Casale per nuovi insediamenti e dalla “local tax free” per tre anni garantiti dal Comune per nuovi insediamenti.