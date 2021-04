Il Como cade rovinosamente a Olbia, l’Alessandria resta a un punto e ora il sorpasso non è più un sogno

Alessandria – Il Como è crollato a Olbia. Allo stadio “Nespoli” la capolista ha subìto un perentorio 3-0 e adesso per l’Alessandria potrebbe arrivare la grande occasione per il sorpasso in classifica. Il match tra lombardi e sardi, recupero della 28° giornata del campionato di Serie C Girone A, era infatti particolarmente importante per i Grigi, a un solo punto dalla capolista che però doveva appunto recuperare il match con gli isolani. Il 3-0 in favore dell’Olbia adesso rimette tutto in discussione. Mancano tre partite alla fine del torneo e domenica 18 aprile l’Alessandria riceverà la visita della Pergolettese, fischio d’inizio alle 20:30, mentre il Como andrà a fare visita al Livorno. Poi lo scontro diretto, Como – Alessandria, in programma il 25 aprile al “Sinigaglia”, infine l’ultima giornata coi Grigi che riceveranno, al “Mocca”, la Pro Patria e il Como impegnato a Novara. Duecentosettanta minuti in cui si deciderà tutto. Dietro l’Alessandria c’è la Pro Vercelli staccata di quattro punti, e con una gara in meno anche se la squadra ha problemi per le molte positività, ora cinque, tanto che anche la trasferta a Pontedera di domenica 18 aprile è in forse.

Insomma, è tutto da decidere in questo finale di campionato con l’Alessandria tornata prepotentemente alla ribalta. Impensabile fino a neanche due mesi fa. Ora invece è tutto vero.