A Novi riduzione Imu su bar, ristoranti, pizzerie e locali commerciali

Novi Ligure – Tra gli interventi annunciati nei giorni scorsi dal sindaco di Novi, Gianpaolo Cabella, c’è la riduzione dell’Imu su tutti gli immobili comunali adibiti a locali pubblici, come bar, ristoranti, pizzerie, locali commerciali e altre pertinenze. Ma anche studi privati e fabbricati utilizzati da imprese.

“La riduzione delle aliquote – ha detto il primo cittadino – comporterà minori introiti per le casse comunali, pari a circa 255.000 euro. Faccio però presente che il Comune, dall’inizio della pandemia nel 2020, ha già messo in campo diverse misure come il ‘bonus Novi’ di mille euro a fondo perduto, erogati a 145 esercenti e artigiani. Tra le altre misure ricordiamo i parcheggi gratuiti nel periodo natalizio in favore del centro storico con una spesa del Comune di oltre 30.000 euro, il contributo per la piattaforma e-commerce Novi delivery per 3.500 euro e l’organizzazione della lotteria “Compra & vinci” per 5.000 euro”.

Da parte loro i commercianti richiedono ora l’intervento su due punti: rifiuti e pubblicità. Su questo punto è intervenuto il presidente dell’Ascom, Massimo Merlano: “Senza voler fare il calcolo esatto dei giorni, abbiamo ristoranti chiusi da mesi e mesi. Sarebbe cosa gradita e doverosa che l’amministrazione comunale facesse un gesto in questo senso. Ad esempio riducendo la tassa dei rifiuti e le spese per la pubblicità. Trovandoci quasi in ‘guerra’, siamo tutti in gravissime difficoltà ma ciascuno è pronto ad offrire il proprio sacrificio”.