Da AGIDAE-ANASTE-ARIA-UNEBA: la Regione Piemonte, nei fatti, si dimentica degli anziani

Le scriventi associazioni di categoria in data 13 aprile 2021 hanno incontrato il Presidente Cirio e gli Assessori Caucino e Icardi, rappresentando – unitariamente alle Associazioni componenti il cosiddetto Gruppo Interassociativo – il contesto di estrema criticità in cui versa il sistema socio sanitario piemontese. Tale incontro richiesto con lettera del 19.03.21 non ha avuto risposta alcuna fino a questa ultima convocazione, lasciando in sofferenza un sistema che ha in carico migliaia di anziani non autosufficienti, sostenendo dei costi di gestione superiori al 25% rispetto ai ricavi definiti dalla DGR 85/2013. Le richieste, già più volte avanzate all’amministrazione regionale, alle quali abbiamo dato, per l’ennesima volta, un forte carattere di urgenza anche in termini di risposte, sono state: 1. di ripristinare il vincolo di spesa alle ASL, affinché vengano effettivamente spesi i 265 milioni di euro del budget regionale (è dal 2015 che ciò non accade, sottraendo alla ns. rete di assistenza circa 20 milioni di euro all’anno!); 2. di prorogare al 31.12.2021 i ristori previsti dalla L.R. 3/2021, estendendo l’importo di 2,65 euro giornalieri anche ai posti letto non contrattualizzati; 3. di sollecitare le ASL affinché inseriscano nelle ns. residenze le 7.500 persone presenti in lista di attesa, e diano dei tempi più celeri alle UVG per valutare coloro che hanno richiesto la visita geriatrica per l’inserimento in graduatoria; 4. di riconoscere un incremento delle tariffe del 4,5% a titolo di parziale rimborso dei maggiori oneri sostenuti per il mancato adeguamento annuale all’indice Istat bloccato dal 2012, oltreché per aver finanziato due rinnovi dei contratti collettivi nazionali. 5. sollecita ripresa dei lavori del tavolo tecnico, realmente rappresentativo, per la riforma della DGR 45/2012. Nel corso della video call l’unica risposta concreta è arrivata dal dottor Aimar DG Sanità Regione Piemonte relativa ai ristori per l’anno 2020 in cui il direttore ha dichiarato che saranno liquidati al 15 maggio p.v. se non in toto almeno con anticipo anche fino al 70%. Gli altri punti portati all’attenzione dal gruppo interassociativo hanno avuto risposte al condizionale, non operative, rimandate a futuri tavoli tecnici da convocare per revisione del sistema, senza considerare che simili promesse erano già operative fin dal lontano gennaio 2020 e sono state allungate dall’anno COVID. Ora pur comprendendo tutte le diverse sensibilità e difficoltà, le scriventi associazioni ritengono di non poter partecipare alla conferenza stampa congiunta (Regione e Gruppo Interassociativo) per comunicare ai piemontesi i risultati ottenuti e quanto si farà nel futuro, in quanto purtroppo ad oggi le evidenze non ci trovano così allineati nella valutazione degli scenari passati, attuali e futuri. In coerenza a quanto espresso nel precedente capoverso, si comunica inoltre che considerato che ad oggi il gruppo interassociativo denota sostanziali differenze in termini di approcci strategici e di visione complessiva del settore risulta necessario che AGIDAE-ANASTE-ARIA-UNEBA costituiscano una nuova componente autonoma, pertanto un nuovo interlocutore per l’amministrazione regionale, sui tavoli di lavoro regionali che saranno convocati. Il coordinatore del nuovo gruppo interassociativo sarà Prevete Amedeo coadiuvato da Garbella Paola, Bonino Claudio e Assandri Michele. Seguirà, nei prossimi giorni comunicazione al Presidente Cirio e Assessori della nuova conformazione della parte datoriale ed eventualmente sottoponendo nuovamente, con la nuova configurazione, le richieste anzidette ed altre eventuali che dovessero sorgere. Vi daremo riscontro delle prossima novità, con la speranza che il Presidente e tutta la Giunta Regionale sappiano cogliere la drammaticità del contesto in cui stiamo operando, scongiurando così la perdita di migliaia di posti di lavoro dovuti alla chiusura di un terzo delle strutture socio-sanitarie piemontesi.

Cordiali saluti.

AGIDAE, ANASTE, ARIA, UNEBA

Claudio Bonino, Michele Assandri, Paola Garbella, Amedeo Prevete