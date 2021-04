Insegue un leprotto e si perde: cane lagotto ritrovato in buone condizioni da una pattuglia della Polstrada di Tortona

Tortona – Grazie all’intervento della Polizia Stradale di Tortona, in servizio sulla provinciale 211 vicino a Pozzolo Formigaro, la fuga di un cane lagotto, impaurito e spaventato, ha avuto un lieto fine. Gli uomini della Polstrada si sono avvicinati con cautela per tranquillizzare l’animale, visibilmente impaurito, e metterlo al sicuro. Poco dopo il proprietario si è presentato spiegando che il cane era scappato per inseguire un leprotto, facendo perdere le proprie tracce. L’animale è stato quindi consegnato al padrone che è tornato a casa felice con il suo fidato amico.