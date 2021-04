Motori-Rally: aperte le iscrizioni per la quinta edizione de “Il Grappolo” in programma a San Damiano d’Asti

San Damiano d’Asti – Si aprono oggi le iscrizioni alla quinta edizione del Rally Il Grappolo in programma il 15 e 16 maggio a San Damiano d’Asti. I partecipanti avranno tempo fino a mercoledì 5 maggio per completare la procedura di pre-iscrizione tramite il portale Aci Sport www.acisporti.it, così come previsto dal protocollo anti Covid. Sarà, inoltre, necessario compilare il modulo presente sul sito www.sandamianorallyclub.it nella sezione “concorrenti e media” accanto a tutta la documentazione necessaria per partecipare che, quest’anno è disponibile anche in inglese. I concorrenti con licenza straniera, che non possono usare la procedura online, devono spedire via e-mail tutti i documenti opportunamente compilati.

La gara del 15 e 16 Maggio sarà valida per Coppa di Zona e per i trofei R Italian Trophy, Michelin zone rally cup, 3° Trofeo Castigliano, 2° Trofeo lady, 5° Trofeo equipaggio Sandamianese e 1ª Coppa il Grappolo N5 organizzata in collaborazione con N5 Italia.

La quinta edizione della kermesse avrà, per la prima volta, l’importante patrocinio della Regione Piemonte oltre che l’appoggio della Città di San Damiano e dei comuni attraversati dal rally.

Domenica 9 maggio è prevista la distribuzione delle mappe del percorso e le ricognizioni con vetture di serie.

Venerdì 14 maggio in programma c’è la seconda giornata di ricognizioni e l’inizio delle operazioni di distribuzione degli accrediti e dei materiali di gara.

Sabato 15 la giornata sarà dedicata alle verifiche e ai test di prova.

Domenica 16, la gara dalle 8 alle 17.