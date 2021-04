Sette giovani del Bangladesh scoperti dalla Polstrada nel rimorchio di un tir: volevano raggiungere la Francia

Alessandria – C’erano sette giovani del Bangladesh nascosti in un cassone di un tir fermato nei giorni scorsi dalla Polizia Stradale di Alessandria, intervenuta dopo la segnalazione di un camionista francese insospettito da alcuni rumori.

L’uomo ha così allertato le forze dell’ordine intervenute all’altezza del casello autostradale di Alessandria Ovest dell’autostrada A21 “Torino – Piacenza”. Il controllo ha permesso, così, di scoprire, nascosti dietro al carico dei bancali di legno, i sette giovani del Bangladesh.

I ragazzi, dopo essere stati soccorsi, hanno spiegato di essersi introdotti all’interno del mezzo a Ventimiglia per tentare di raggiungere la vicina Francia senza accorgersi che il mezzo, invece, stava andando nella direzione opposta.

Dopo essere stati affidati alle cure del personale del 118, intervenuto sul posto, i sette giovani, uno dei quali risultato minorenne, sono stati trasferiti nella Questura di Alessandria per le procedure di identificazione e di gestione amministrativa della posizione di stranieri irregolari sul territorio nazionale. I sei bengalesi maggiorenni sono stati denunciati per il reato di ingresso illegale in Italia. Il minorenne è stato invece trasferito in una struttura dei servizi sociali comunali.