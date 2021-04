Sul futuro della Cerutti di Casale solo voci, nulla di certo

Casale Monferrato – Sarebbero due le strade prospettate ieri mattina ai lavoratori delle Cerutti nel corso di una videoconferenza con la Regione Piemonte sulla possibilità di dare vita a una cooperativa gestita in prima persona da loro: o l’acquisizione in toto dell’azienda, o una proposta che coinvolga chi non potrà rientrare in possibili acquisizioni da parte di altri imprenditori. La prima ipotesi è quella che piacerebbe di più ai lavoratori perché eviterebbe uno “spezzatino” che ha già falcidiato il numero degli occupati negli anni passati. Ma è anche l’ipotesi più difficile da realizzare. La seconda, invece, terrebbe conto di una notizia già ribadita più volte dalla curatela e cioè che in possibili manifestazioni di interesse per la fabbrica da parte di alcuni imprenditori è già specificato che il numero degli eventuali dipendenti dovrà essere inferiore al centinaio, si ipotizza intorno alla sessantina. A spiegarlo è stata Susanna Barreta, funzionaria regionale responsabile del progetto “Mettersi in proprio” che riguarda cooperative gestite dai lavoratori. Da qui la necessità di confronti tra i lavoratori per capire le reali intenzioni di ognuno di loro anche perché sarà importante avere le idee chiare in vista del 3 maggio, data ultima per la presentazione di eventuali offerte e che, nel caso della prima ipotesi, dovrebbe vedere anche l’offerta dei lavoratori. Dopo si dovrebbe tenere l’asta che potrebbe essere organizzata entro un periodo di 30-90 giorni, ma intanto “bisognerà lavorare per il tavolo ministeriale che abbiamo sollecitato più volte per salvare l’azienda, l’occupazione o la ricollocazione” come spiegato anche da Luca Barbero, Rsu al Gruppo Cerutti. Altro tema su cui impegnarsi sarà la mobilità che sarà su base volontaria, ma anche in questo caso si dovranno fare scelte su chi ha trovato un lavoro alternativo o su chi intende accedere alla pensione anticipata. È stato, comunque, ribadito che nessuno deve perdere i diritti acquisiti con gli accordi stipulati con i sindacati. In una situazione già complicata altro problema sarà la denuncia dei redditi, perché la legge non prevede che aziende fallite rilascino il Cud agli ex dipendenti. “Sarà quindi necessario avere almeno una dichiarazione da consegnare al commercialista che prepara il 730 ed è facile ipotizzare che sarà il modello unico, simile a quello dei liberi professionisti” ha sottolineato Barbero. Infine la questione del Tfr che si potrà avere solo quando ci sarà la dichiarazione ufficiale di licenziamento.