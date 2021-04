Bocconi farciti di chiodi e puntine al Cristo: per le Guardie Zoofile una situazione drammatica

Alessandria – Lo scopo è chiarissimo, fare del male a cani e gatti. Non avvelenandoli, però, ma con bocconi farciti di chiodi e puntine da disegno. Il fatto è avvenuto in via Luciano Raschio, al Cristo, una zona residenziale con molte persone che hanno animali domestici.

Le segnalazioni sono arrivate alle Gepa, le guardie ecozoofile protezione ambientale della provincia di Alessandria, che sono subito intervenute per cercare di capire con che tipo di situazione potevano avere a che fare. E la situazione è stata definita “drammatica”: buona parte dei bocconi trovati sono stati raccolti dai passanti, che li hanno fotografati, inviati alle guardie e, in alcuni casi, consegnati alla Asl di Alessandria. Se ingeriti potrebbero provocare anche la morte dell’animale, sicuramente ferirlo.

Il consiglio per i proprietari, anche di gatti, che arriva dalle Gepa è di fare attenzione e di segnalare tutto ciò che si trova di sospetto. Presto si proverà a trovare i responsabili, servendosi anche delle telecamere di sicurezza che registrano tutto ciò che accade in quella zona.