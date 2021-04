Indagati ad Alessandria i titolari di una di ditta di smaltimento di rifiuti metallici non in regola

Alessandria – Nell’ambito dell’operazione “Oro Rosso”, attuata dalla Polizia Ferroviaria di Piemonte e Valle d’Aosta per contrastare i furti di rame, ad Alessandria sono indagati in stato di libertà i due proprietari di un’azienda specializzata nello smaltimento di rottami metallici.

La ditta, controllata dagli operatori della Polfer insieme agli agenti dell’Ufficio di Vigilanza Ambientale della Provincia di Alessandria, è risultata non in regola con le prescrizioni autorizzative previste per il deposito dei rifiuti. Nei giorni scorsi le forze dell’ordine hanno controllato anche altre ditte all’interno delle quali non hanno riscontrato problemi.