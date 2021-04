Pallacanestro femminile: Autosped Castelnuovo Scrivia ancora fermo causa Covid

Castelnuovo Scrivia – Altro fine settimana di sosta forzata per l’Autosped Castelnuovo Scrivia a causa dell’emergenza Covid. Lentamente la situazione sembra stia tornando alla normalità anche se il club tortonese di pallacanestro femminile sarà chiamato, a questo punto, a un autentico tour de force. La riprogrammazione dei match rimandati, infatti, costringerà le Biancorosse a disputare 5 gare in 12 giorni: si comincerà con la sfida casalinga di sabato 24 contro l’Alpo Villafranca e solo tre giorni dopo, martedì 27, sarà la volta della trasferta di Moncalieri. Nuovo match tra le mura amiche sabato 1° maggio contro il Ponte Casa d’Aste Milano mentre lunedì 3 maggio e mercoledì 5 maggio la formazione di Zara sarà prima a Mantova e poi a Sarcedo, in provincia di Vicenza.