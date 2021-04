Serravalle Scrivia – Con lo sfondamento dell’ultimo diaframma, sulle note dell’Inno di Mameli, la talpa Elisa ha completato la galleria di Serravalle. “Un passo importante per la realizzazione di questa grande opera pubblica – ha detto il commissario straordinario per l’opera, Calogero Mauceri (nel video) – e per la quale lavorano oltre quattrocento imprese, più di tremila tra operai e impiegati”. All’evento in streaming, era presente il ministro Enrico Giovannini.