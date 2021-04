In Cina piace il “Risotto Made in Italy”

Vercelli – Per Maria Grazia Tagliabue imprenditrice nel settore alimentare l’unico problema è che a noi il riso piace un po’ al dente, mentre ai cinesi più cotto. Ma ciò non toglie che il riso italiano, con le varietà da risotto, si lancia alla conquista dei 50 milioni di potenziali clienti dell’alta borghesia cinese, attratti da simboli del Made in Italy. La Cina è il massimo produttore al mondo di riso, ma predilige quello italiano per quanto riguarda la qualità. Sono 17 le aziende dell’Italia centro settentrionale che da oggi potranno esportare verso Pechino il Carnaroli, il Baldo, l’Arborio, il Sant’Andrea e il Vialone Nano, le qualità di riso che in questa terra che lavora ogni anno 70.000 ettari di risaie per una produzione che negli anni migliori tocca le 80.000 tonnellate di risone. Cinque anni alcuni funzionari dell’ufficio per gli Affari esteri di Pengzhou, una città della provincia, erano venuti per conoscere tutti i vari processi di trasformazione del risone in riso bianco, e poi ancora le varie fasi della lavorazione del chicco e la pulizia. Si sono convinti che il riso italiano è il migliore del mondo ed ora lo vogliono importare. Dopo una lunga trattativa tra ambasciate e ministeri, oltre naturalmente all’Ente Risi e all’Associazione Industrie risiere italiane, la decisione è stata presa e ieri c’è stata la fumata bianca del ministero delle Politiche Agricole: tutte le richieste sono state accettate. L’obiettivo ora è di accaparrarsi una fetta del mercato cinese interessato a 150.000 tonnellate all’anno, su un totale di 500.000 nel mondo. Nella trattativa sono entrate anche quattro aziende di Pavia, tre di Verona, due di Alessandria e Novara, e altre industrie risiere tra Modena, Mantova e Ferrara. C’è chi dice che alcuni turisti cinesi una decina di anni fa avessero gustato uno splendido piatto di risotto e da allora il riso italiano ha iniziato a tentare i palati dei più grandi produttori di riso al mondo. Da cosa nasce cosa.