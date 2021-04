La sfida cruciale Como – Alessandria in diretta su Rai Sport, dal 1° maggio tifosi allo stadio in zona gialla

Alessandria – Il 25 aprile è in programma Como – Alessandria, big match del Girone A della Serie C dato che le due formazioni sono, rispettivamente, prima e seconda in classifica, divise solo da un punto. La sfida sarà trasmessa, per l’occasione, su Rai Sport. Sarà una partita ancora senza pubblico mentre l’ultimo atto del campionato, il 2 maggio, secondo quanto deciso ieri dal Consiglio dei Ministri, potrà avere fino a 1000 spettatori visto il passaggio in zona gialla. L’Alessandria l’ultima di campionato la giocherà fra le mura amiche del “Moccagatta” contro la Pro Patria.

Ieri, intanto, la Pro Vercelli, terza forza del campionato, ha comunicato ufficialmente di aver rinviato la sfida esterna al Pontedera, in programma questa domenica, su indicazione dell’Asl di Vercelli per i casi di Covid nel gruppo squadra vercellese.