Pallacanestro Serie A2: JB Monferrato chiude la stagione regolare affrontando fuori casa Orzinuovi

Casale Monferrato – Ultimo impegno di stagione regolare per la JB Monferrato che domani, palla a due alle 18:30, scenderà in campo sul parquet di Orzinuovi per affrontare l’Agribertocchi di coach Fabio Corbani.

La squadra bresciana è reduce dalla sconfitta di mercoledì contro l’Urania Milano e, dopo la pausa forzata dovuta al Covid, ha un record di 1 vittoria e 8 sconfitte, che la portano ad occupare il dodicesimo posto in classifica. Miglior realizzatore della squadra di coach Corbani è Anthony Miles, che in stagione viaggia a 21.3 punti media ed il 35% da tre punti. Tra gli italiani occhi puntati su Marco Spanghero, 13.6 punti di media, e su Martino Mastellari.

“Incontriamo Orzinuovi, in quello che è un antipasto del Girone Blu della fase a orologio, per ottenere la salvezza. Loro sono una squadra che corre, è una squadra che è votata all’attacco e dai grandi ritmi – le parole di Andrea Valentini, coach della JB Monferrato – noi la affronteremo cercando di mettere grande energia e limitare le loro bocche da fuoco. Per noi è una partita importantissima e che ha valore doppio: vincendo avremo quattro punti nella fase a orologio, mentre con una sconfitta partiremo con due punti. Sia per noi che per Orzinuovi è una sfida molto importante: i miei ragazzi sono pronti, sanno che è una partita che può essere fondamentale per il prosieguo della nostra stagione”.