Calcio Eccellenza: sconfitte esterne per Castellazzo e Acqui

Alessandria – Domenica da dimenticare per le formazioni della provincia di Alessandria impegnate nel campionato di Eccellenza, Girone B, seconda giornata di ritorno. Castellazzo e Acqui hanno, infatti, perso entrambe fuori casa rispettivamente contro Canelli e Chisola.

I Biancoverdi si sono arresi per 4-0 con gli spumantieri che sono andati a segno con Testardi, Di Santo, Bosco e Redi. Con questa vittoria il Canelli comanda la classifica del Girone B. Male anche i termali che sul terreno del Chisola hanno perso 2-1. Tutte nel primo tempo le reti della gara. Padroni di casa andati a segno al 7’ con Menon e poi al 20’ con Giambertone. I Bianchi allenati da mister Arturo Merlo hanno poi accorciato le distanze con Massaro al 33’.

In classifica Castellazzo a zero punti e Acqui a un punto.