Grigi al completo per la sfida al “Mocca” contro la Pergolettese

Alessandria – Sarà praticamente al completo l’Alessandria nel match di questa sera al “Moccagatta”, fischio d’inizio alle 20:30, contro la Pergolettese, terz’ultima giornata del campionato di Serie C Girone A. Unica eccezione Sini mentre Frediani potrebbe partire dalla panchina perché le risposte sul campo, in questa settimana di lavoro, sono state rassicuranti per l’esterno. In attacco possibile Eusepi di nuovo dall’inizio, in difesa la scelta tra i tre che hanno iniziato a Sesto e gli interpreti del secondo tempo, con l’inserimento di Bellodi e Prestia spostato a sinistra.

Per quanto concerne la Pergolettese unica novità sarà l’inserimento di Morello in attacco al posto dell’infortunato Kanis. La compagine cremasca si affiderà così, in avanti, a Bariti, Scardina e, appunto, Morello, mentre in difesa a destra andrà Girelli con Ceccarelli che riprenderà il suo posto al centro con Ferrara. Panatti nella linea a tre del centrocampo. Resteranno fuori Bakayoko, Bortoluz, Ghidotti, Bignani e Scarpelli.

Le probabili formazioni

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Macchioni; Parodi, Casarini, Bruccini, Celia; Mustacchio, Eusepi, Arrighini. All.: Longo

Pergolettese (4-3-3): Soncin; Girelli, Ceccarelli, Ferrara, Villa; Palermo, Panatti, Varas; Bariti, Scardina. Morello. All.: Albertini.