Hockey in line: Monleale cede il passo in casa ai Diavoli Vicenza ai quarti di finale dei playoff

Novi Ligure – Si sono fermati ai quarti di finale i playoff dello Sportleale Monleale nel campionato di Hockey in line. La squadra tortonese allenata da coach Cintori, fra le mura amiche del pattinodromo di Novi Ligure, ha ceduto il passo ai Diavoli Vicenza per 4-9.

Partono subito forte i veneti con una tripletta di Delfino, nulla può Peruzzi. Prima dell’intervallo accorcia capitan Faravelli e a inizio ripresa Cortenova avvicina ancora i locali. I vicentini ristabiliscono le distanze con Pace ma Monleale è vivo e reagisce con la terza rete con Ghiglione. Gli arbitri decretano poi un discutibile “no goal” sul tiro di Matia Pagani, con disco che carambola alle spalle di Frigo, portiere dei Diavoli. Subentra poi un po’ di nervosismo, qualche fallo di troppo dei padroni di casa per i power che Vicenza sfrutta per volare sul 9-3. Sportleale ha, però, la forza di segnare ancora, con il giovane Lorenzo Pagani, per il 4-9 finale.

I tortonesi restano comunque in corsa per la Coppa Italia, ancora ripartendo dai quarti di finale.