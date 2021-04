Pallacanestro Serie A2: domenica 25 aprile scatta la fase a orologio, Bertram Derthona sfida al PalaOltrepò Givova Scafati

Tortona – Avrà inizio domenica 25 aprile la fase a orologio della Serie A2 Old Wild West di pallacanestro.

Le ultime gare del Girone Verde, disputate ieri, hanno emesso i verdetti mancanti in vista del momento successivo del campionato, appunto la fase a orologio che consiste nel far disputare un numero ridotto di gare, da definire a seconda delle esigenze, a tutte le squadre che hanno partecipato alla stagione regolare. Ciascuna squadra sfida le squadre che la precedono e che la seguono immediatamente in classifica. Questa fase è caratterizzata dal riporto di tutti i punti ottenuti nella fase regolare.

Con la vittoria casalinga contro Trapani, l’Apu Old Wild West Udine ha raggiunto la Reale Mutua Torino e la Bertram Derthona: queste tre formazioni sfideranno Forlì, Napoli e Scafati nella fase a orologio, al termine della quale si comporrà la griglia delle migliori teste di serie dei playoff.

Ai nastri di partenza, in considerazione dei punti accumulati negli scontri diretti, la situazione di classifica è la seguente: Torino e Napoli 6 punti, Derthona e Forlì 4 punti, Udine e Scafati 2 punti.

Di seguito il calendario dei Leoni:

Domenica 25/04 Bertram Derthona – Givova Scafati PalaOltrepò Mercoledì 28/04 Unieuro Forlì – Bertram Derthona Unieuro Arena Domenica 02/05 Bertram Derthona – GeVi Napoli PalaOltrepò Domenica 09/05 Givova Scafati – Bertram Derthona PalaMangano Mercoledì 12/05 Bertram Derthona – Unieuro Forlì PalaOltrepò Domenica 16/05 GeVi Napoli – Bertram Derthona PalaBarbuto

Terminata la fase a orologio, sarà tempo di playoff, che scatteranno domenica 23 maggio.