Calcio femminile: pari senza reti nella sfida salvezza tra Acf Alessandria e Caprera

Alessandria (Acf Alessandria 0 – Caprera 0) – Pari senza reti tra l’Alessandria Calcio Femminile e il Caprera, sfida valida per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie C Girone A e molto importante in ottica salvezza soprattutto per le piemontesi.

Al campo alessandrino delle Casermette, ieri pomeriggio alle tre, è andata in scena una gara tosta con le ragazze di mister Giovanetti che fin dalle prime battute hanno dimostrato la giusta grinta per ribadire che fino alla fine venderanno molto cara la loro pelle. Sugli scudi, nella compagine mandrogna, Arroyo e Di Stefano che in mezzo al campo si sono battute con grande grinta, mancando però in fase di conclusione di quella tranquillità e freddezza che sarebbe servita sotto porta per confezionare la vittoria mancata. Ottima anche la prova del portiere dell’Alessandria Dalerba che ha letteralmente salvato il risultato prima su una splendida punizione di Sanchez Baeza, 40’ del primo tempo, poi nella ripresa, nei minuti finali del match, ha murato l’azione di Diaz Ferrer negando alla giocatrice delle sarde la gioia del gol.

In classifica l’Acf Alessandria sale a tre punti, sempre all’ultimo posto in classifica, mentre il Caprera si porta a 13, terz’ultimo posto.

Acf Alessandria (4-2-3-1): Dalerba 8, Lepre 6.5, Lardo 6, Garavelli 6.5, Lupi 6.5, Luison 6.5 (35′ st Bergaglia sv), Di Stefano 7, Ravera 6.5 (45′ st Avello sv), Bagnasco 6.5, Arroyo 7 (45′ st Stella sv), Barbesino 6.5. A disp. Fara, Cavallero, Zampieri, Minato. All. Giovanetti 6.5.

Caprera (4-4-1-1): Rossetti Giorgia 6, Gomez 6, Dimaggio 6, Masso Bacaicoa 6, Paredes Hernandez 6.5, Trapani 6.5, Diaz Ferrer 6, Rivilla Ramirez 6.5, Sanchez Baeza 6.5, Lupo 6 (45′ st Cavallo sv), Orazzo 6.5. A disp. Abraini, Sau, Ferreira Domingos Oliva, Alvarez Olmo. All. Catuogno 6.5.

Arbitro: Cosimo Papi di Prato 7.

Ammonite: 39′ Garavelli (A), 25′ st Orazzo (F).