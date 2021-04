L’Alessandria batte la Pergolettese e resta a un punto dalla capolista Como: domenica prossima la super sfida al “Sinigaglia”

Alessandria (Alessandria 1 – Pergolettese 0) – Vittoria pesantissima per l’Alessandria che al “Mocca”, terz’ultima giornata del campionato di Serie C Girone A, ha battuto per 1-0 la Pergolettese restando così in scia al Como capolista e con un solo punto di vantaggio sui Grigi.

Autore del gol Casarini su gran palla di Eusepi. Da segnalare due pali presi nella ripresa da Eusepi prima e Celia poi. Gli ospiti non hanno mai impensierito veramente Pisseri, autore di una sola parata decisiva nella prima frazione. Per l’Alessandria è la sesta vittoria di fila e il prossimo fine settimana ci sarà il big match a Como.

Contro la Pergolettese Longo ripropone Eusepi dall’inizio al centro del tridente e, in difesa, Bellodi è titolare a destra con Prestia spostato a sinistra. Gli ospiti propongono di nuovo il capocannoniere Morello (11 reti e otto assist). Per i Grigi i diffidati sono Casarini e Stanco.

Al 7′ occasione gol per l’Alessandria: punizione dal vertice sinistro di Bruccini, palla che passa vicino al palo.

Al 9′ Grigi vicini al vantaggio: cross di Parodi da destra, sul secondo palo il colpo di testa di Eusepi, respinto dalla difesa.

Al 26′ Alessandria in vantaggio: uno – due micidiale, Eusepi tiene palla al limite e poi serve Casarini, che infila Soncin.

Al 30′ da segnalare lo striscione, “Vincete per noi”, con palloncini che lo fanno volare verso il cielo. Sottofondo di petardi.

Al 39′ paratona di Pisseri che di piedi sventa la conclusione a botta sicura di Varas.

Il primo tempo finisce senza altri episodi di rilievo.

Nella ripresa stessi ventidue in campo.

Al 3′ due traverse consecutive in pochi secondi da parte dell’Alessandria, prima con Eusepi, poi con Celia.

Al 9′ occasione per Arrighini che, sul cross di Parodi, incrocia e palla che sfila sul fondo.

La Pergolettese comincia, poi, ad alzare il ritmo e l’Alessandria finisce schiacciata nella propria area.

Al 24′ doppio cambio nelle file dei Grigi: dentro Chiarello e Corazza, fuori Mustacchio e Arrighini.

Al 39′, sempre per quanto concerne i cambi nell’Alessandria, è il turno di Giorno per Casarini mentre al 44’ Gazzi e Stanco rilevano Bruccini ed Eusepi.

Dopo 5’ di recupero l’arbitro Pascarella decreta la fine dell’incontro. L’Alessandria conquista tre punti d’oro nella corsa alla promozione diretta in Serie B. Lunedì prossimo la super sfida al “Sinigaglia” di Como.

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Bellodi, Di Gennaro, Prestia; Parodi, Casarini (39’st Giorno), Bruccini (44’st Gazzo), Celia; Mustacchio (24’st Chiarello), Eusepi (44′ st Stanco), Arrighini (24’st Corazza). A disp.: Crisanto, Cosenza, Di Quinzio, Frediani, Macchioni, Mora, Giorno, Rubin. All.: Longo

Pergolettese (4-3-3): Soncin; Girelli (15’st Candela), Ceccarelli, Ferrara, Villa; Palermo, Panatti (31’st Duca), Varas (39’st Ferrari); Bariti, Scardina (31’st Longo), Morello (31’st Piccardo). A disp.: Labruzzo, Andreoli, Figoli, Lucenti, Tosi, Faini, ,Lamberti. All.: Albertini

Arbitro: Pascarella di Nocera Inferiore

Gol: 26’ pt Casarini

Ammoniti: Di Gennaro, Palermo, Celia, Parodi per gioco falloso

Corner: 2-2

Recuperi: 2+5

Note: serata fresca, terreno in discrete condizioni. Si gioca senza pubblico.