Pallacanestro Serie D: i casalesi della Tecpool CB Team riassaporano la vittoria, battuto Borgoticino

Casale Monferrato (Tecpool CB Team 90 – Pallacanestro Borgoticino 75) – Ritorno alla vittoria per la Tecpool CB Team di Casale che, al termine di un’ottima prestazione, ha regolato Borgoticino 90-75.

Casalesi apparsi superiori agli avversari che però avevano qualche problema di rosa per Covid. I ragazzi di coach Marchino sono sempre stati avanti nel punteggio grazie ad una buona circolazione di palla che ha portato ad un’efficace distribuzione dei palloni che spesso ha coinvolto i “lunghi” Cometti e Feng. Bene, anche se un po’ a corrente alternata, Romagnoli, miglior realizzatore con 24 punti, con Poletti “chirurgico” nel terzo e quarto parziale. Al termine del match resta un pizzico di recriminazione per uno scarto di punteggio che poteva essere maggiore in vista del ritorno in terra novarese, ma col rientro degli infortunati i Biancoblù potranno ulteriormente migliorare il loro livello di gioco.

Nel prossimo turno i monferrini faranno visita, il 25 aprile, alla capolista Paruzzaro per testare le proprie ambizioni e potenzialità in questo campionato.

Tecpool CB Team – Pall. Borgoticino 90-75

(20-16 41-30, 66-53)

Casale: Poletti 23, Cometti 12, Botto 6, Casanova 2, Basile 9, Orazio 3, Grossholz, Romagnoli 24, Feng 2, Salvaneschi, Evangelisti 3, Tosi 6. All. Marchino.

Borgoticino: Briacca 11, Bianchi 18, Volpato 7, Cadamuro 14, Rapetti, Memelli 7, Crespi 12, Turano, Guffanti 6, Vergobbi. All. Barbarossa.