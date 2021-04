Pallavolo femminile: l’Alessandria Volley, decimata dalle assenze e con giocatrici giovanissime, perde in casa contro Mokaor Vercelli

Alessandria – Sconfitta interna per l’Alessandria Volley che ieri, fra le mura amiche del PalaCima, ha ceduto per 3-1 alla Mokaor Vercelli. Formazione fortemente rimaneggiata per le mandrogne, prive di Martina Ronzi, Alessia Comandini, Camilla Pagano e Matilde Furegato. Agli ordini di coach Ernesto Volpara e del Direttore Tecnico Massimo Lotta hanno giocato molte ragazze del settore giovanile.

Nel primo set giocato punto a punto le alessandrine, pur mantenendo a vista le avversarie, hanno assunto per tutta la frazione il ruolo di inseguitrici e un calo nella parte finale ha portato il divario nel set di 4 punti chiuso 21/25. Nel secondo set a parti invertite, Demagistris e compagne hanno fatto loro il punto per 25/23. Le defezioni, un pizzico di inesperienza e una forma fisica non ancora perfetta hanno caratterizzato gli ultimi due set con il terzo che ha visto le vercellesi comandare sino al 16/25 finale. Anche nel quarto set poche possibilità per le alessandrine che sono state sconfitte 18/25 per l’1-3 finale.

“Abbiamo ripreso gli allenamenti in palestra dopo un periodo di stop e dopo diversi infortuni, non ancora tutti recuperati, che hanno pesato sulla preparazione di squadra in vista delle gare – ha spiegato il coach dell’Alessandria Volley Ernesto Volpara – oggi ci stiamo ancora allenando con un organico ridotto e con l’aiuto delle ragazze del 2006 che si stanno comportando bene, reggendo il ritmo degli allenamenti”.

Margini di miglioramento ci sono stati e si sono visti, soprattutto nei primi due set giocati alla pari da un roster comunque molto giovane.