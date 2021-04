Precipita dal quarto piano mentre vernicia la ringhiera del balcone, morta una donna di 71 anni

Alessandria – Stava lavorando sul balcone di casa sembra per dipingere la ringhiera quando, intorno alle 11, avrebbe perso l’equilibrio precipitando dal quarto piano. La vittima è una donna di 71 anni, Maria Luisa Lombardi, la tragedia è avvenuta Via Don Giovine alla periferia sud-est di Alessandria. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che sono entrati nell’appartamento della vittima, i Carabinieri e la Polizia Municipale per effettuare i rilievi del caso. Secondo quanto è dato sapere, la donna potrebbe aver avuto un improvviso malore che le avrebbe fatto perdere l’equilibrio. Sul posto anche i due figli. L’area è stata transennata per consentire il proseguimento delle indagini. Pare che nel condominio dove viveva la vittima da qualche tempo fossero state rimosse le protezioni in vetro delle ringhiere, sostituite da assi in legno.