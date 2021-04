Rally: buone prove per il VM Motor Team di Valenza all’Isola d’Elba e ai 2 Laghi a Domodossola

Valenza – Fine settimana positivo per il VM Motor Team di Valenza, tornato in gara con due equipaggi impegnati in altrettante manifestazioni: Mario Cecchini, affiancato da Gabriele Celesia, ha preso parte all’ottantesimo “Rally dell’Isola d’Elba” mentre Francesco Delmastro e Jlenia Olivo hanno partecipato al “Rallyday 2 Laghi” in programma a Domodossola.

Cecchini, su un tracciato del tutto inedito, ha conquistato il terzo posto di classe N3 e del “Trofeo Corri con Clio” a bordo di una Renault Clio preparata dal team lombardo S.M.D.

Stessa posizione per Francesco Delmastro e Jlenia Olivo, tornati a bordo della loro Peugeot 106 N2 dell’Officina Miniotti. Il pilota piemontese è riuscito a vedere il palco di arrivo del Rally 2 Laghi al termine di una gara regolare in una classe affollatissima.