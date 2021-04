Alla Pernigotti “lavori in corso” per rendere nuovamente efficiente l’azienda

Novi Ligure – Sarebbero oltre 3 milioni di euro i soldi previsti per rilanciare lo stabilimento della Pernigotti, la più antica impresa dolciaria novese. Sarebbe, infatti, in corso un efficientamento non solo energetico in vista dell’avvio della produzione delle creme spalmabili, trasferita dalla Turchia.

Sindacati e dirigenza ieri hanno visitato la fabbrica e il 7 maggio è in programma un nuovo incontro con la proprietà per discutere della cassa integrazione post Covid.

Il gruppo Toksoz avrebbe chiesto richiesto uno studio sullo stabilimento, affidato ad una azienda di Alessandria, per valutare possibili miglioramenti, con particolare attenzione alla distribuzione e alla generazione del caldo e del freddo legato al processo produttivo.

In vista di possibili novità sulla produzione serviranno, al contempo, anche interventi di riqualificazione energetica per una spesa totale di tre milioni e duecentomila euro.

Nel capannone si starebbero già smontando molte parti degli impianti sfruttando il tradizionale periodo di fermo della produzione. Sarebbero, inoltre, in corso di rifacimento gli impianti elettrici e delle parti meccaniche mentre da gennaio dovrebbe essere operativa la nuova macchina per la produzione delle creme spalmabili acquistata nel Nord Europa.