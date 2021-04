I soliti baby-idioti scorrazzano per le vie del centro, infastidiscono gli anziani e spaccano le vetrine

Alessandria – È ormai sempre più conclamato il fenomeno del bullismo nel centro di Alessandria. Gli ultimi episodi sono avvenuti lo scorso fine settimana. Domenica sera un anziano salito in macchina in piazza della Libertà, davanti al Comune, è stato circondato da una banda di ragazzini cretini che, ad una reazione del signore, gli hanno sputato sull’auto. Altro episodio sabato pomeriggio, tra via Guasco e via Migliara. Il raggio di azione è comunque sempre quello del centro di Alessandria: via Migliara, via Guasco, via Milano, via Caniggia. I commercianti sono esasperati ma non sarebbe meglio prendere questi quattro bulletti da strapazzo, identificarli e prendere per loro misure restrittive?

Da quanto dichiarato da alcuni agenti della Polizia Municipale alessandrina sembra che le baby gang arrivino dal Cristo.

La sensazione è che gli atti come le spaccate o le risse siano una sfida all’autorità tanto che il vice commissario della Polizia Municipale, Giuseppe Ceravolo, ha affermato che non si può fare molto visto che i bulletti non commettono mai furti o rapine e non si può, dunque, intervenire più di tanto.

Aggiungiamo noi: e allora che cosa si può fare? L’amministrazione comunale cosa fa?

Per adesso l’unico modo per rendere il centro più vivibile è aumentare i controlli, ma si devono fare i conti con la carenza di personale nella Polizia municipale

Purtroppo quello del baby bullismo non è l’unico problema ad Alessandria. Ieri mattina in via Dante, sempre in pieno centro, è avvenuta l’ennesima spaccata, questa volta ai danni della Parafarmacia Benessere.

Un copione che sembra oramai ripetersi: i malviventi hanno cercato di sfondare una delle vetrine laterali del negozio che affacciano in vicolo dei Musicisti Alessandrini ma non sono riusciti a entrare. Nella zona sono presenti delle telecamere di videosorveglianza, tra le quali una anche del Comune. La speranza, da parte di Davide Brocanello, titolare della Parafarmacia, è che le immagini possano aiutare le indagini. La Parafarmacia Benessere non è nuova a questo tipo di tentativi di furto. Un episodio analogo era avvenuto l’anno scorso.

Quella di ieri è la quinta spaccata in una settimana. I commercianti della zona sono preoccupati per l’aumento dei furti e dei tentativi di furto che rischiano di metterli in ginocchio ancora di più.

Attraverso le associazioni di categoria i commercianti chiedono più sicurezza e più controlli.

Nel frattempo il sindaco ha chiesto alla Prefettura di convocare con urgenza il Comitato per l’ordine e la sicurezza mentre proseguono le indagini delle Forze dell’ordine.