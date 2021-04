Il comico Grillo, poi politico ed ora attore drammatico: il Movimento 5 Stelle è alla frutta

Red – Lo sfogo incontenibile di Beppe Grillo che ha fondato un movimento politico in nome della legalità e della libertà, è la dimostrazione che la legalità e la libertà, dopo i fatti che hanno riguardato Ciro, per gente come lui, sono relative: valgono per tutti meno che per suo figlio. Noi che siamo liberali abbiamo grande rispetto per i giudici che sono i garanti della libertà cosciente che è il frutto della civiltà. Lo sono e basta. Non si può accusare gli altri e, allo stesso tempo, per colpe equipollenti, assolvere amici e parenti. Tuttavia Feltri, da liberale, non dà la croce addosso a Beppe Grillo per il suo sfogo. Si tratta pur sempre di suo figlio. E per questo, proprio perché siamo liberali e garantisti, comprendiamo il dramma che sta vivendo.

Ma la Giustizia deve fare il suo corso.

Alla fine resta una certezza che è quella per cui, dopo questa triste vicenda, Grillo, Casaleggio senior e junior, la piattaforma Rousseau, il Movimento 5 Stelle, sono morti.