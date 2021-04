Niente Covid19 a Villanova Biellese dove spazi e clima hanno fatto la differenza

Villanova Biellese – Un paese di 189 abitanti in collina, un’isola felice dato che non ha mai avuto casi di positività al Covid tra i residenti. È Villanova Biellese, paese che abbraccia simbolicamente le risaie del Vercellese, la provincia risicola si trova a pochi chilometri di distanza, e beneficia dell’aria fresca delle montagne.

Quale segreto nasconde? “Quello di vivere in un luogo speciale – queste le parole del sindaco Giovanni Mangiaracina – abbiamo la fortuna di avere grandi spazi e un numero ridotto di abitanti. Poi l’aria fresca dei monti arriva qui ogni giorno grazie alla nostra posizione privilegiata, in cima ad una collina che sbuca tra i campi coltivati a riso e mais. Ecco, probabilmente questo venticello ha fatto la sua parte nel mezzo della pandemia, garantendo un ricambio d’aria eccezionale.”

Non mancano poi i dati oggettivi: quasi tutti i residenti svolgono lavori di campagna, dove i contatti sociali sono molto limitati e la possibilità di contrarre il virus è ridotta. Un fattore, questo, che di certo ha facilitato Villanova Biellese rispetto ad altri piccoli centri.

“Ma abbiamo anche alcuni nuclei familiari, cinque o sei, che lavorano nell’industria: forse sono stati particolarmente attenti o forse è questione di fortuna, ma nessuno di loro ha contratto il Covid” ha aggiunto Mangiaracina. Oltre a questo, poi, anche la questione spazi dato che Villanova Biellese vanta sette chilometri quadrati di territorio.

“La gran parte delle persone abita in villette singole o in cascina – ha aggiunto ancora il sindaco – anche questa particolarità ha influito non poco: i contatti per chi vive in un condominio sono sicuramente maggiori e hanno il loro specifico rischio”.

Insomma è andata bene anche se il primo cittadino di Villanova ha tenuto a sottolineare come la macchina della solidarietà sia sempre presente in paese: “Una persona, non residente a Villanova, ma per qualche tempo a nostro carico, ospite di una famiglia, è risultata positiva quando non era più in paese: ci siamo messi subito all’opera per i vari accertamenti e per capire se dovevamo azionare una macchina degli aiuti. Non vi è stato il bisogno e, speriamo, non ve ne sia nemmeno per il futuro”.

Intanto altri piccoli paesi del Biellese hanno contato pochi casi di positività: tra questi Villa del Bosco, Gifflenga, Ternengo, Castelletto Cervo e Piatto