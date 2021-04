Pallacanestro Serie A2: la JB Monferrato sfiderà Latina nella prima gara della fase a orologio

Casale Monferrato – Saranno Rieti, Latina e San Severo le tre avversarie, provenienti dal Girone Rosso, della JB Monferrato nella fase a orologio che vedrà impegnate anche Orlandina e Orzinuovi.

La classifica iniziale del Girone Blu della fase a orologio è dunque la seguente:

Latina 6 punti; JB Monferrato, Orzinuovi, Orlandina e Rieti 4; San Severo 2.

Si giocheranno sei partite, tre in casa e tre fuori soltanto contro le squadre provenienti dal Girone Rosso. Al termine, le prime quattro classificate acquisiranno il diritto di partecipare al prossimo campionato di Serie A2 mentre la quinta e la sesta classificata, invece, accederanno al playout salvezza contro le prime due del Girone Nero.

In settimana la Lega Nazionale Pallacanestro diramerà il calendario ufficiale del Girone Blu e degli altri raggruppamenti della fase a orologio. La JB Monferrato dovrebbe iniziare sabato 24 aprile, in casa, contro la Benacquista Latina di coach Franco Gramenzi e dell’ex juniorino Fall.