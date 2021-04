Da Supporters 1999: “Vincete per noi!”

Mancano pochi giorni al big match dell’Alessandria a Como, in programma domenica 25 aprile alla sfida che potrebbe dire molto sul finale di questa stagione di Serie C Girone A. In caso di vittoria, infatti, i Grigi si porterebbero in testa alla classifica scavalcando i lariani. La vittoria del Como, invece, decreterebbe la fine del campionato perché i lombardi sarebbero matematicamente promossi in Serie B. Un pareggio, infine, rimanderebbe tutto all’ultima giornata con i Grigi che al “Mocca” ospitano la Pro Patria e il Como in trasferta a Novara.

Intanto procede l’iniziativa, promossa dai tifosi, di colorare di grigio la città di Alessandria, esponendo da balconi e finestre vessilli grigi. Inoltre i Supporters 1999 hanno scritto una lettera aperta ai calciatori e allo staff tecnico dell’Alessandria Calcio per esternare le proprie sensazioni in vista del big-match di domenica prossima a Como: “25 Aprile 2021: a Como si giocherà la partita più importante degli ultimi 46 anni ed il destino ci ha regalato la beffa più atroce, quella che mai e poi mai avremmo solo lontanamente pensato potesse accadere: non esserci!

Ok va bene tutto: la pandemia, le restrizioni, i dpcm ecc… ma solo chi ha vissuto le domeniche in trasferta o sui gradoni del “Mocca”, le migliaia di km in autostrada da un capo all’altro d’Italia in qualsiasi condizione meteo possibile, può capire cosa significhi rinunciare a quella partita; quanti soldi abbiamo speso, quante volte ci siamo incazzati, quanto abbiamo sofferto e pianto per i Grigi; sapere di non poter essere fianco a fianco di quei volti, i soliti volti che ormai siamo abituati a considerare fratelli, tirati per la paura, la tensione, la speranza e poi vederli esplodere, impazzire di gioia quando l’arbitro fischia la fine, capendo di aver realizzato qualcosa che resterà nella storia perché i cori, i fumogeni, le bandiere e tutto il casino che si è fatto è stato determinante tanto o forse più dei giocatori! Ecco tutto questo ci manca e ci farà soffrire maledettamente perciò…

VINCETE PER NOI!

Direttivo Supporters 1999 Alessandria U.S.”