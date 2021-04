La Pro Vercelli cade in casa contro il Lecco e dice addio ai sogni di rimonta, la corsa per la B è ora solo una faccenda tra Alessandria e Como

Vercelli – È andato male il primo dei due recuperi che la Pro Vercelli deve disputare nella lotta al primo posto in classifica, nella Serie Girone A, assieme ad Alessandria e Como. Oggi pomeriggio i Bianchi si sono arresi, fra le mura amiche del “Piola”, al Lecco per 3-1. Un match che interessava da vicino anche l’Alessandria dato che la Pro è terza in classifica a -7 dai Grigi e in caso di vittoria nei due recuperi si sarebbe portata a -1. Ma oggi per i vercellesi è andata male.

Degli ex Grigi Celjak e Iocolano e di Mastroianni le tre reti messe a segno dal Lecco. Per i piemontesi a segno Rolando su rigore. La squadra allenata da mister Modesto resta, così, a 61 punti, in terza posizione e sempre a -7 dai Grigi e a -8 dal Como.

L’altro match che la Pro Vercelli dovrà recuperare è quello in trasferta a Pontedera. La gara si giocherà mercoledì prossimo, 28 aprile, alle 15.