Sulle nuove piste ciclabili “Asti Cambia” è molto critica: “Un’ennesima occasione persa per la città”

Asti – È una bocciatura a tutto tondo quella della rete Asti Cambia, formata da cittadini e associazioni, in merito alle nuove piste ciclabili. “Costi enormi e nessun beneficio – ha rimarcato la rete – nello studio di fattibilità non c’è nulla di mesi di proposte e confronto. Lo studio pare improntato sulla realizzazione di opere costose secondo modelli progettuali in voga negli anni ’90, anziché puntare ad estendere il più possibile la ciclabilità cittadina con interventi leggeri al cui scopo sono atterrati i finanziamenti ministeriali”.

Particolare attenzione Asti Cambia l’ha data all’analisi dei costi: “Tra finanziamenti statali e regionali si spenderanno immediatamente 529.000 euro, di cui 198.000 euro tra ciclostazione e parcheggi bici e 331.000 euro per un incremento risibile di 3,3 chilometri di nuove ciclabili: 100.000 euro al chilometro. Spendendo la stessa cifra, che chissà quando ricapiterà di poter investire sulla ciclabilità astigiana, avremmo potuto espandere maggiormente la rete ciclabile cittadina”.

In questo senso Asti Cambia ha poi richiamato i contenuti del progetto realizzato da Fiab, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, che prevedeva un aumento di chilometri per le piste ciclabili urbane con una spesa di circa 13.000 euro. Nelle proposte, anche il collegamento con le scuole, un’area parcheggio vicino alla stazione, un piano pedagogico per educare alla mobilità sostenibile, dando priorità a corsie ciclabili, anziché piste, perché meno impattanti e costose. Una progettazione su possibili nuovi percorsi in città e su più direttrici per “creare una vera rete, capace di collegare Ztl, scuole, ospedale e centro” mentre nel piano contenuto in delibera molti collegamenti non sarebbero conteggiati.

“Tutto descritto nel dettaglio – sottolinea Asti Cambia – con calcolo dei costi necessari per la realizzazione, che risultavano contenuti e assolutamente al di sotto dei fondi dichiarati nella disponibilità del Comune. Ma niente di tutto questo è stato preso in considerazione. Se confermato nel suo attuale impianto, lo studio metterà nero su bianco l’ennesima occasione persa per la città. L’ennesima dimostrazione che si è “green” solo a parole. Di fatto non si effettuano interventi concreti e fruibili per promuovere l’uso della bicicletta. Sarebbe un altro pesante esempio di sperpero di denaro pubblico con benefici risibili per la cittadinanza, aggravato dalla situazione economica drammatica in cui versa ormai una sempre più ampia fetta della città”.