Trovate bombe inesplose della seconda guerra mondiale nel fiume Sesia: si allungano i tempi di realizzazione del ponte tra Gattinara e Romagnano Sesia

Gattinara – Si dilatano i tempi per la realizzazione del ponte provvisorio tra Gattinara e Romagnano Sesia, nel Vercellese, e questo a causa della presenza nel fiume Sesia di ordigni bellici, retaggio dei bombardamenti Alleati della Seconda Guerra Mondiale.

I cantieri sono stati aperti un mese fa da parte della società Co.Ge.Fa. di Torino ma, dopo aver posato le reti arancioni da cantiere, a lavorare sul greto del Sesia è stata un’altra azienda, la Gap Service di Padova, specializzata in bonifiche ambientali e belliche. L’azienda padovana ha dovuto rilevare l’eventuale presenza di ordigni bellici interrati nel greto del fiume. Una procedura abituale per cantieri di questo tipo, che però a volte può richiedere tempi più lunghi. Come nel caso del cantiere del ponte provvisorio. In base a rilievi effettuati si è dimostrato che nel greto del Sesia c’è un’elevata concentrazione di ferrite, uno degli indicatori che potrebbe far pensare alla presenza di una mina o un ordigno sotterrato dalla sabbia e dal tempo. Saranno quindi necessari controlli approfonditi, con apparecchiature dedicate e l’avallo del Genio Militare con buona pace degli automobilisti, costretti ogni giorno ad allungare il percorso per passare dall’altra parte del Sesia e che si chiederanno il motivo per cui non sia stata posata ancora una pietra per il nuovo ponte. Il motivo è questo, e bisogna dire “grazie” agli americani, con il cantiere che probabilmente sembrerà deserto ancora per diversi giorni.

Anas, da parte sua, ha comunque garantito che il prolungarsi delle operazioni di bonifica bellica non porterà ritardi sui 140 giorni previsti per realizzare l’opera. Insomma, le tempistiche previste hanno tenuto conto anche di questi disguidi che, se non ci fossero stati, avrebbero potuto ridurre i tempi. E ancora una volta “grazie americani!”.

Nello specifico il progetto prevede la posa di un collegamento in acciaio da 156 metri, che sarà noleggiato per 2 anni, ovvero il tempo previsto per la costruzione del ponte definitivo. Un’operazione che, tra noleggio, lavori accessori, nuova viabilità e segnaletica, raggiunge i 4,9 milioni di euro.