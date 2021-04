A Canelli cura e attenzione per i cani abbandonati con l’iniziativa “La flora aiuta la fauna”

Canelli – Si svolgerà questo fine settimana “La flora aiuta la fauna”, iniziativa che vede riuniti i vivai Santi Giuseppe e il Rifugio degli Invisibili e ideata dal canellese Graziano Gatti, vulcanico tabaccaio che studia sempre nuove trovate a scopo benefico, senza trascurare l’aspetto sociale.

Spiega Gatti: “Di recente sono venuto a conoscenza di una straordinaria organizzazione che si occupa di cani abbandonati, che hanno varie patologie o problematiche legate all’età” e il riferimento è a Sara Chiriotti (nella foto), canellese che ad Acqui Terme ha creato “Il rifugio degli invisibili” che si “occupa di dare a questi cani cure e attenzioni, ma le risorse sono sempre insufficienti. Allora, coinvolgendo la famiglia Santi, abbiamo deciso di dare un aiuto al Rifugio” ha spiegato ancora Gatti.

L’evento è in programma sabato e domenica, dalle 10 alle 18: ai Vivai Santi, dove ha sede anche il locale Fuoricentro, in via D’Alfonso 9, si potranno acquistare piante annuali, aromatiche e erbacee perenni andando a sostenere, con parte del ricavato l’attività che la Chiriotti segue da anni, iniziata quasi per caso dalla sua grande passione per gli animali.