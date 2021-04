Pallacanestro Serie A2: nel primo fine settimana della fase a orologio JB Monferrato sfida al PalaFerraris Benacquista Latina, Bertram Derthona riceve Givova Scafati

Alessandria – Si avvicina a grandi passi la fase a orologio del campionato di Serie A2 Old Wild West. Stamane è stato annunciato il calendario delle partite della Bertram Yachts Derthona nel Girone Bianco e della JB Monferrato nel Girone Blu.

Il via per, Bertram Derthona, sarà domenica 25 aprile alle 20.45 contro Scafati al PalaOltrepò di Voghera.

Il giorno prima toccherà alla JB Monferrato: i Rossoblù piemontesi, al PalaFerraris di Casale, se la vedranno con Benacquista Latina, palla a due alle 18.

La chiusura della competizione, per i Leoni tortonesi, sarà domenica 16 maggio alle 20:45 al PalaBarbuto di Napoli contro la GeVi. Anche la JB Monferrato terminerà la fase a orologio il 16 maggio con la sfida esterna a Kienergia Rieti, in programma alle 18.