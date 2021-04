Vercelli – Grazie a una segnalazione, martedì i carabinieri forestali di Albano hanno recuperato a Formigliana, nel Vercellese, un giovane gufo reale che non riusciva a volare. L’esemplare appartiene alle specie particolarmente protetta dalla Convenzione di Berna. Il giovane rapace notturno è stato affidato al responsabile Lipu per la provincia di Vercelli, Giuseppe Ranghino, per essere trasportato al Centro Recupero Fauna Selvatica Lipu di Tigliole d’Asti per il ricovero e le cure necessarie.