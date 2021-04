Si alza sui cieli di Novi con l’aliante ma è poi costretto a un atterraggio d’emergenza

Novi Ligure – Tanta paura ma apparentemente nessuna grave conseguenza per Luigino Raviolo (nella foto), 66 anni di Novi, di professione agente di commercio che, verso l’una di oggi pomeriggio, è precipitato mentre era alla cloche di un aliante nell’area dell’aeroporto Mossi, fra Pozzolo Formigaro e Novi Ligure, a poche decine di metri dal parcheggio del centro commerciale “I Giovi”. Per fortuna nella zona dell’incidente non c’era nessuno. L’uomo, che ha da poco conseguito la patente di volo, appena decollato ha perso il controllo del velivolo e ha dovuto effettuare un atterraggio di fortuna rimanendo ferito. Soccorso da Vigili del Fuoco e 118, Raviolo è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Novi Ligure. Le sue condizioni non hanno destato eccessiva preoccupazione. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Novi. Secondo gli esperti di volo a vela, oggi sul cielo di Novi c’erano le condizioni ideali per un’uscita con l’aliante, quindi la causa dell’incidente potrebbe essere dovuta alla poca esperienza del pilota.

Aggiornamento delle 18:20

In base al referto dei medici del San Giacomo di Novi, Luigino Raviolo ha riportato la frattura composta d’una vertebra, per cui dovrà portare il busto per un mese.