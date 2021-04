Strani ladri in azione: sembra che abbiano rubato solo i soldi in cassa

Alessandria – Ladri in azione, ieri notte, in via Vecchia Torino nel negozio “Acqua e Sapone” situato nella nuova area commerciale sorta vicino al ponte Tiziano. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, ignoti hanno bloccato l’accesso al retro dell’esercizio commerciale con grossi rami ma anche con una gomma da camion.

Inoltre, hanno reciso i cavi del lampione che si trova proprio di fronte al portone da cui sono poi passati forzando la saracinesca interna. Con quella zona al buio e la strada bloccata hanno potuto agire indisturbati. Una tecnica, questa, non nuova, anzi utilizzata già per rubare in altri negozi lo scorso anno.

Al momento non si conoscono altri particolari. Le indagini dei Carabinieri sono ancora in corso.