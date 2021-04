Calcio Femminile: l’Alessandria si rinforza con la centrocampista Lupi

Alessandria – Un altro nuovo innesto per l’Alessandria Calcio Femminile per il finale di stagione del campionato di Serie C Girone A. Agli ordini di mister Giovanetti ci sarà, a partire da questo fine settimana, la centrocampista classe ’91 Lucrezia Lupi, una delle calciatrici vincitrici del campionato di Serie C con la Novese nel 2019. Nella stagione successiva è passata alla Biellese dove ha ben figurato collezionando anche un gol, segnato proprio nella gara contro l’Alessandria. Nell’estate 2020 è approdata al Novara dove però non ha mai visto il campo a causa del blocco del campionato per le restrizioni Covid.

La Lupi è il terzo nuovo tassello per la società mandrogna dopo gli arrivi, ai primi di aprile, del difensore Giada Bagnasco e della centrocampista Lucia Lepre.

La giocatrice è già a disposizione di mister Giovanetti che dovrebbe schierarla nel prossimo impegno dell’Alessandria, la trasferta contro Campomorone Lady in programma domenica 2 maggio.