Dalla Prefettura di Alessandria: il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica annuncia controlli in vista della ripresa delle attività in zona gialla

Si è tenuta nella mattinata di oggi, 23 aprile, in videoconferenza, una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal Viceprefetto Vicario in sede vacante Ponta, alla quale hanno partecipato il Questore Molino, il Comandante Provinciale Carabinieri Col. Rocco, il Comandante Provinciale Guardia di Finanza Col. Pucciarelli, il Vice Presidente Lumi in rappresentanza della Provincia, il Sindaco del Comune di Alessandria Cuttica di Revigliasco e il Comandante della Polizia Municipale di Alessandria Bassani.

Per il passaggio della 2a tappa del Giro d’Italia “Stupinigi – Novara” il 9 maggio e per la manifestazione non competitiva “Giro E – Bike” nella stessa data, erano inoltre collegati la Dirigente della Sezione di Polizia Stradale Mancinelli, il Dirigente della Viabilità della Provincia Platania e i rappresentanti dei Comuni di Casale Monferrato, Cerrina Monferrato, Mombello Monferrato, Morano sul Po, Murisengo, Pontestura, Solonghello e Villanova Monferrato. Infine, hanno partecipato i rappresentanti del Comune di Grondona per l’approvazione del nuovo impianto di videosorveglianza.

Il Sindaco di Alessandria ha rappresentato al Comitato la preoccupazione della cittadinanza e delle categorie del commercio e della ristorazione, già provate dal lungo periodo di restrizioni dovute all’emergenza epidemiologica, per i recenti numerosi episodi di “spaccate” e furti ai danni di negozi ed esercizi pubblici, occorsi per lo più nelle zone centrali del Capoluogo, assicurando, insieme al Comandante Bassani, la massima attenzione da parte della Polizia Locale. I Responsabili delle Forze di Polizia hanno assicurato a loro volta l’opportuna intensificazione di mirate azioni di prevenzione e controllo, con il supporto della rete di videosorveglianza, oltre a dare atto delle attività di rispettiva competenza, finalizzate alla scoperta e alla denuncia dei responsabili.

Il Comitato ha inoltre concordato attività di controllo sull’intero territorio provinciale, in previsione del probabile passaggio del Piemonte in “zona gialla” dal 26 aprile e dell’entrata in vigore del decreto legge n. 52 in data 22 aprile, che prevede, a certe condizioni e con l’osservanza delle cautele anti contagio, la riapertura di numerose attività di ristorazione e pubblico spettacolo. In particolare, verrà posta la massima attenzione sulla prevenzione e sanzione di possibili assembramenti.

Per quanto riguarda le importanti manifestazioni ciclistiche del 9 maggio, sono stati assicurati idonei servizi di sicurezza della viabilità, finalizzati anche ad evitare affollamento di pubblico lungo le strade interessate, con il concorso della Polizia Locale, del Personale e dei Volontari dei Comuni interessati. Particolare attenzione verrà riservata al Comune di Villanova Monferrato, punto di partenza della tappa della manifestazione collaterale non competitiva “Giro E – Bike”, che raggiungerà il percorso del Giro d’Italia nella limitrofa Provincia di Vercelli.

Infine, con il parere favorevole di tutte le Forze di Polizia, è stato approvato il nuovo impianto di videosorveglianza del Comune di Grondona, che consentirà di incrementare il livello di sicurezza della collettività grazie al posizionamento di telecamere in posizioni strategiche, soprattutto lungo la viabilità principale.