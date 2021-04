Grigi: quattro giocatori nel gruppo squadra e due dirigenti positivi al Covid

Alessandria – Fulmine a ciel sereno per l’Alessandria Calcio a poche ore dalla sfida cruciale con il Como, in programma domenica alle 15 al “Sinigaglia”.

Come si legge sul sito ufficiale del club, infatti, “la verifica dei tamponi a cui è stato sottoposto oggi il gruppo squadra ha rilevato la positività al Covid di alcuni componenti, entrati da subito in quarantena. Per il resto del gruppo è già stato predisposto il regime di isolamento fiduciario previsto dai protocolli FIGC in materia”.

Da fonti attendibili siamo venuti a sapere che i giocatori sono quattro, uno per reparto, e i dirigenti positivi due.

Domani sera, sabato 24 aprile, dopo aver raggiunto Como, i ragazzi di mister Longo effettueranno un nuovo ciclo di tamponi.