Mister Longo suona la carica: “Il vantaggio del Como? Ha un punto in più di noi”

Alessandria – “L’unico vantaggio del Como? Avere un punto in più in classifica”. È decisamente carico il mister dell’Alessandria, Moreno Longo, nel commentare il big match dei Grigi in programma domenica alle 15 al “Sinigaglia” di Como, penultima giornata del campionato di Serie C Girone A.

Una sfida cruciale per l’Alessandria che, in caso di vittoria, si porterebbe a +2 sui lariani coronando, così, una rimonta in classifica davvero impensabile fino a un paio di mesi fa con i piemontesi che erano a -14 dal primo posto in classifica.

“Ora c’è la possibilità di concretizzare il tutto – ha affermato il mister dei Grigi – ma l’obiettivo era riaprire il campionato e dimostrare che questo gruppo poteva essere altamente competitivo e lo ha dimostrato. Siamo arrivati fino qui e vogliamo andare fino in fondo giocandocela con coraggio e convinzione. Questo gruppo ha dimostrato valori molto elevati.”

Longo non nasconde che la posta in palio sia altissima ma predica calma e non si sbilancia: “Ciascuno ha la propria strategia ed ogni partita ha una storia a sè. Le gare sono spesso condizionate da episodi, perciò dovremo fare sì che gli episodi siano dalla nostra parte mettendo il massimo dell’attenzione e della concentrazione per non concedere al Como episodi favorevoli. Dovremo cercare di prepararci al meglio per opporci, d’altro canto dovremo essere bravi noi. Anche noi abbiamo giocatori che possono fare male in qualsiasi momento”.

In casa mandrogna tutti i giocatori saranno a disposizione dell’allenatore torinese, fatta eccezione per Sini: “Si stanno allenando tutti, anche se mancano ancora un paio di sedute che speriamo di concludere al meglio – ha aggiunto ancora il mister – la squadra sta bene ed è in condizione, altrimenti non avrebbe fatto tutto questo percorso. Arriviamo a questa partita in salute, ma dovremo dimostrarlo sul campo tirando fuori l’ennesima prestazione positiva.”

Intanto cresce sempre di più l’attesa per il match con balconi e vetrine di negozi che si sono “colorati” di grigio grazie all’esposizione di maglie, sciarpe, bandiere. E non solo ad Alessandria ma anche nei sobborghi e in città come Valenza e Acqui Terme.

Domani alle 15:30 i supporters dell’Orso Grigio attenderanno la squadra, in partenza per Como, in piazza Divina Provvidenza, vicino al “Moccagatta”, per trasmettere ai giocatori tutta la loro carica e passione. Insomma la tensione sale, i tifosi contano le ore, i minuti. A domenica manca ormai poco.