Pallacanestro femminile Serie A2: Autosped Castelnuovo Scrivia riceve al PalaCamagna di Tortona le venete dell’Alpo Villafranca

Castelnuovo Scrivia – Sono ben cinque le partite che l’Autosped Castelnuovo Scrivia dovrà disputare entro il 5 maggio, data della fine del campionato di serie A2 di pallacanestro femminile e questo a causa dell’emergenza Covid che ha visto alcune giocatrici della compagine tortonese positive.

La situazione, in casa Autosped, sta comunque tornando alla normalità e domani le Biancorosse se la vedranno, al PalaCamagna di Tortona con palla a due alle 21, con le venete dell’Alpo Basket Villafranca Verona, primo dei cinque recuperi.

La squadra di coach Soave ha scontato un girone di andata in cui ha avuto un rendimento altalenante, alternando buone prestazioni ad altre meno convincenti ma nel girone di ritorno ha sicuramente cambiato passo, assorbendo con disinvoltura l’uscita della comunitaria Dzinic, passata a Civitanova, ed anzi giovandosi del ritorno, dalla A1 di Campobasso, di Mancinelli, che già in passato aveva fatto molto bene con la casacca delle venete. Un avversario pericoloso, insomma, reduce da una sconfitta, contro Crema, arrivata solo con il minimo scarto grazie a due liberi di Nori realizzati quando mancava un minuto alla fine. Per Castelnuovo Scrivia sarà un match non facile e questo alla luce anche del fatto che il roster tortonese non è nelle migliori condizioni data la lunga assenza dai parquet della squadra allenata da coach Zara. Inoltre mancano pochi all’inizio dei playoff con le “Giraffe” tortonesi che hanno comunque un posto garantito tra le prime otto. Ma in che condizioni fisiche affronterà gli spareggi promozione la squadra piemontese?