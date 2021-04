Terzo Valico: sciopero al cantiere Radimero per rivendicare maggiore sicurezza sul lavoro

Arquata Scrivia – Nei cantieri del Terzo Valico c’è poca sicurezza. Sono recenti gli incidenti sul lavoro nel cantiere Val Lemme di Voltaggio, con un operaio ferito al volto pur se in maniera non grave, e quello di Castagnola, a Fraconalto per il quale la vittima ha avuto una gamba amputata, dopo che è stato investito da un escavatore.

Una questione quanto mai attuale e sempre più pressante, dunque, quella della sicurezza per i lavoratori nei cantieri del Terzo Valico, tanto che mercoledì è iniziato uno sciopero indetto dai sindacati edili provinciali Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil. Da due giorni nel cantiere di Radimero, ad Arquata, l’attività di scavo del tunnel di valico da 27 chilometri è ferma: dopo aver messo in sicurezza l’area, le maestranze si sono astenute dal lavoro e lo faranno a oltranza finché non arriveranno segnali dall’impresa appaltatrice, la Seli Overseas. A detta dei lavoratori, l’azienda non garantisce condizioni di sicurezza adeguate all’interno del tunnel. Lo scavo, realizzato con le imponenti talpe meccaniche, intercetta spesso falde che allagano la galleria creando fango e condizioni di lavoro insicure.

Ieri pomeriggio si è tenuta una “riunione fiume” tra i sindacati edili e la Seli overseas, andata avanti fino a tardi. Salvo novità lo sciopero dovrebbe proseguire anche oggi.