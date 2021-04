Vaccino Johnson & Johnson in dotazione ai medici di base

Novi Ligure – Saranno destinate ai medici di base che hanno aderito alla campagna vaccinale nei loro ambulatori le prime dosi di vaccino Johnson & Johnson, 1250, arrivate ieri alla Asl ad Alessandria e spedite dal servizio Sda delle Poste Italiane. La distribuzione funzionerà come per l’anti-influenzale: si ordina il vaccino e si convocano i pazienti. Anche le dosi di Johnson&Johnson sono state trasportate in celle frigorifere, ad una temperatura di conservazione moderata. Il Corriere Sda, in collaborazione con l’Esercito Italiano, ha consegnato in Italia 184.800 dosi di Johnson&Johnson.

I vaccini potranno essere fatti a chi ha più di sedici anni.