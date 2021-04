Colpito stanotte da infarto l’avvocato Massimo Taggiasco direttore responsabile della rivista Hurrà Grigi

Alessandria – Un infarto ha colpito stanotte (tra venerdì e sabato) l’avvocato Massimo Taggiasco (nella foto di Tony Frisina), 61 anni, storico direttore responsabile del settimanale Hurrà Grigi, testata che da oltre vent’anni si occupa dell’Alessandria Calcio. A chiamare il 118 per prestare soccorso all’avvocato alessandrino è stata la moglie. Attualmente Taggiasco si trova ricoverato in terapia intensiva all’Ospedale “Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria e le sue condizioni non desterebbero eccessiva preoccupazione. Tutti noi ci auguriamo di cuore che l’amico e collega Taggiasco possa superare agevolmente e al più presto questo momento difficile.