Se l’uomo corre più veloce della Natura

Buongiorno e buon sabato,

c’è un aspetto della vicenda Superlega rimasto comprensibilmente più in secondo piano, ma sul quale è comunque interessante riflettere. Mi riferisco ai tempi in cui una vicenda di così rilevante portata si è sviluppata.

Le società fondatrici ci lavoravano da tempo, ma da quando è stata ufficializzata a quando è morta sono passate meno di 48 ore. Ed è pazzesco se pensiamo alle caratteristiche della Superlega, cioè il progetto di creare un nuovo, esclusivo, torneo di calcio europeo: vedeva coinvolti i club più famosi, muoveva potenzialmente un giro d’affari di miliardi e miliardi, era destinato a terremotare irrimediabilmente il sistema calcio così come lo conosciamo.

Insomma, una rivoluzione totale. Eppure sono bastati due giorni – di proteste dei tifosi e di condanna di governi e istituzioni – a soffocarla. Un caso clamoroso, ma anche la spia di una tendenza che da tempo guadagna spazio. Parlo della velocità con cui si consumano i fatti e parallelamente della velocità alla quale si muovono le nostre vite. Che è aumentata tantissimo e continua a farlo. Abbiamo accelerato e bruciamo azioni, esperienze, emozioni in maniera sempre più rapida.

Attenzione, non sono qui a fare il nostalgico, “ah, che belli i tempi lenti del passato…”. No, per nulla. Anzi, riconosco che la tecnologia che ci ha preso per mano per farci correre ha un elenco molto lungo di vantaggi. Ma al tempo stesso noto come questa aumentata velocità faccia in qualche modo a pugni con il passo lento al quale la pandemia ci costringe.

Nelle scelte che dipendono da noi, andiamo di fretta, quando comanda la Natura – sostenitori dei complotti, prego astenersi – il ritmo non è a sincrono con i nostri desideri. Quante volte ci è capitato di pensarlo in quest’anno di emergenza sanitaria? “Non se ne può più del lockdown”, “Quanto ancora dobbiamo aspettare prima di tornare a uscire/viaggiare/divertirci in libertà?”. E abbiamo dovuto accodarci ai tempi della medicina, della ricerca scientifica, del buon senso (sì, a volte ahimé anche della burocrazia) e rallentare, aspettare, scalare una marcia.

Come la pandemia contenesse contenesse una sorta di avvertimento: attenti, se correte troppo, rischiate di non capire bene che cosa sta succedendo intorno a noi e di esporvi a rischi gravi.

Vale la pena pensarci, alla vigilia di un primo allentamento delle restrizioni, quando contiamo le ore per tornare a sederci al tavolo di un ristorante o a giocare a calcetto con gli amici.

È legittimo, di più, è giusto, cercare di afferrare questo piccolo ritorno alla normalità. Basta farlo a una velocità che non ci faccia sbandare un’altra volta.